Leraar geschiedenis tekent pareltjes op het bord

Om zijn leerlingen te motiveren voor zijn vak en de leerstof bevattelijk te maken, maakt hij grote krijttekeningen op het bord.

Met een krijttekening van de Heilige Hyronimus van Stridon bijvoorbeeld probeert meester Roeland zijn leerlingen iets bij te brengen over zijn belang voor de theologie, maar ook over de kenmerken van de barokkunst. Vooral uit klassieke werken haalt hij zijn inspiratie voor zijn geschiedenislessen. Twee jaar al doet hij het nu en telkens gaat zo’n tekening een nieuwe periode in de geschiedenis vooraf. Zijn leerlingen vinden het maar al te gaaf, want het zijn stuk voor stuk pareltjes.