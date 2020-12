Leopold Lippens, burgemeester van Knokke-Heist, heeft leukemie. Onlangs werd hij behandeld in het ziekenhuis, ondertussen is Lippens aan de beterhand. Zijn mandaat blijft hij verder zetten.

Dat schrijft HLN. Begin november werd duidelijk dat het niet goed ging met de burgemeester van Knokke-Heist, op vraag van het gemeentebestuur werd daar toen niet over gecommuniceerd. Na een periode in het ziekenhuis geeft Lippens nu dus zelf duidelijkheid over zijn gezondheidssituatie.