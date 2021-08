Leonie schrijft zich als eerste nieuweling in aan Kulak

Ze zal de nieuwe optie rechten-economie-bedrijfskunde studeren. "Ik ga rechten doen met de specifieke optie economie, recht en bedrijfskunde. Rechten sprak me altijd al aan en ik kan er veel richtingen mee uit. Ik hou ook van talen en met die specifieke optie heb ik later nog veel opties," zegt ze.

Contactonderwijs de norm

Aan de campussen van de KU Leuven in Kortrijk en de gloednieuwe in Brugge verwachten ze samen zo'n 2.000 studenten. Nu de meeste studenten gevaccineerd zijn zal het contactonderwijs weer de norm zijn. Vice-rector Piet Desmet: "We willen terug naar het model dat we voor corona hadden, maar het digitale kan ondersteunend meer aanwezig zijn. Maar het contactonderwijs is absoluut de kern. Dat is ook wat ons typisch handelsmerk is."

Inschrijven aan de KU Leuven kan nog tot halfweg oktober en dat zowel op de campus in Kortrijk als in Brugge.