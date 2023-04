Lentevakantie zorgt voor personeelsproblemen bij kusthoreca

De horecasector aan zee rekent doorgaans op jobstudenten tijdens vakantieperiodes. Dat lukt voor deze vakantie niet, omdat heel wat studenten in een blok- of examenperiode zitten.

Door de nieuwe vakantieregeling in Franstalig België valt de vakantie niet samen met de 'Vlaamse' paasvakantie. De lentevakantie loopt van zaterdag 29 april tot en met zondag 14 mei. Aan zee worden in die periode een pak bezoekers verwacht uit Franstalig België. Daarvoor is ook een heel wat extra personeel nodig. "Er is al een personeelstekort in de horeca, en dat probleem wordt door de nieuwe vakantieregeling versterkt", zegt Yves Van Moorter van Horeca West-Vlaanderen. "Normaal wordt het tekort aan vaste medewerkers deels opgevangen met jobstudenten, maar die zijn in mei volop aan het studeren."

Niet meteen een oplossing

Ook provinciebedrijf Westtoer erkent het probleem. "De problematiek van de tewerkstelling in de toeristische sector aan de kust is geen nieuw gegeven. Onder meer door de nieuwe vakantieregeling in Wallonië wordt de problematiek op scherp gesteld. Tot voor enkele jaren situeerde het probleem zich vooral op het vlak van vaste tewerkstelling. Dit werd opgevangen door jobstudenten en flexijobs. Ondanks een grotere flexibilisering van deze statuten, zorgen die nu niet meer voor de oplossing", klinkt het.

Een oplossing is volgens de betrokken partijen niet meteen voorhanden. "We bekijken samen met VDAB en Westtoer hoe we dit creatief kunnen oplossen, maar een kant-en-klare oplossing is er niet. Er zijn uitbaters die hun terras verkleinen, of minder volk aanvaarden in hun zaak. Het zal roeien zijn met de riemen die we hebben", zegt Van Moorter.