Lentevakantie heeft niet voor iedereen gevolgen

Vooral de horeca aan de kust lijdt hieronder. De horeca op de dijk in Wenduine vindt maar moeilijk personeel. Ze vinden het dan ook een slechte zaak dat de vakanties niet meer samenvallen. Vakantiepark Center Parcs heeft geen last van dit probleem. Het park heeft vooral vaste werknemers in dienst.

Meer toeristen

Toeristische dienst Westtoer spreekt van een kwart meer toeristen aan de kust in vergelijking met de Paasvakantie. Ook de boekingen in de kusthotels ligt deze meivakantie een heel stuk hoger dan met Pasen.

De lentevakantie loopt nog tot half mei.