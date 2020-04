Lente in coronatijd: extra maatregelen in Kortrijk en Kuurne

Er wordt dit weekend stralend lenteweer voorspeld, de verwachting is dan ook dat veel mensen zich naar buiten zullen willen begeven.

Om dat veilig te laten verlopen nemen Kortrijk en Kuurne extra maatregelen. Zo worden smalle stukken jaagpad langs de Leie dit weekend voorbehouden voor joggers en wandelaars. Daar zullen fietsers moeten afstappen. Er komen daar nadars en de politie controleert. De maatregelen gelden van 12 tot 20 uur.

Kuurne zet ook stewards in ter hoogte van de R8-brug en aan restaurant Gust'eau omdat men daar makkelijk kan oprijden. Dat is ook het geval ter hoogte van de Lt-gen. Gérardstraat, fietsen kan van aan de jachthaven enkel in de richting van Harelbeke.

Verboden te zitten op banken in park

Plaatsen langs de Leie die uitnodigen om er te blijven hangen, worden afgesloten zoals Buda Beach en Koning Albertpark in Kortrijk. En in alle parken in Kortrijk en Kuurne worden zitbanken verboden gebied. Daar komen ook affiches en bordjes om dat duidelijk te maken.