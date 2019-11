Lens Roses en Meubili hofleveranciers van het paleis

Koning Filip en koningin Mathilde hebben vanochtend op het paleis in Brussel vijf nieuwe hofleveranciers ontvangen.

Eén daarvan is Lens Roses uit Oudenburg, een rozenkwekerij met een lange gescheidenis. Het assortiment van Lens Roses omvat meer dan 800 verschillende soorten rozen. De zaakvoerders gaan ook actief op zoek naar nieuwe rozenvariëteiten. Lens Roses mocht bij gelegenheid al een paar keer rozen leveren voor het hof, maar heeft nu dus het felbegeerde brevet op zak. (Lees verder onder de foto)

Meubili

Ook Meubili uit Knokke-Heist, gespecialiseerd in tuinmeubilair, mag zich voortaan hofleverancier noemen. Het bedrijf is een trendsetter in outdoor living en heeft een breed gamma tuinmeubelen, buitenkeukens, parasols en tuindecoratie. Het heeft ook een eigen merk/

Voorwaarden

Om hofleverancier te worden moet je eerst een aanvraag indienen bij het paleis, bij de civiele lijst van de koning. Er moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden om kans te maken op het fel begeerde brevet. Zo moet de hoofdzetel van het bedrijf zich in België bevinden, het bedrijf moet minstens gedurende vijf jaar leveringen of prestaties uitvoeren voor het paleis, en daarnaast zijn er natuurlijk voorwaarden wat de kwaliteit en kwantiteit betreft.