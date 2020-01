Lennerd is slechtziend, maar wil toch rijbewijs

Heel slechtziend zijn, maar toch met de auto kunnen rijden. Dat is de wens van Lennerd Carrein, afkomstig uit Roeselare.

En misschien gaat zijn wens wel in vervulling. Dankzij een speciale telescoop op zijn bril en gespecialiseerde lessen in Nederland zou de man wel eens zijn rijbewijs kunnen halen, een primeur in België.