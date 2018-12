Lendelede verliest eerste plaats aan Puurs

In liga B stond een onvervalste topper op het programma. Lendelede ontving Puurs, anders gezegd, de leider in het klassement ontving de nummer drie op de laatste speeldag van 2018.

De eerste twee sets zijn identiek. Beide ploegen zijn aan elkaar gewaagd en lossen elkaar voor geen vin. Pas in de slotfasen van de sets weet Puurs een kloofje te slaan en dat geven ze dan ook niet meer uit handen. Het is tweemaal Hans Goverde die met een goed blok de setwinst voor Puurs binnenhaalt. 21-25 en 24-26.

In de derde set laat Lendelede zien dat ze niet onverdiend op die eerste plaats staan. Onder impuls van Joppe Paulides slaat de thuisploeg een kloof bij 16-10. Puurs zoekt naar antwoorden en die komen er ook op het einde van de set. Lendelede slaagt er bij 24-18 niet in om het af te maken en dus helpt Puurs hen een handje. Ondanks de vroege voorsprong kan Lendelede pas bij 25-23 de derde set afmaken.

Lendelede begint in set vier opnieuw het best, maar Puurs dicht de kloof dankzij een uitstekende man van de match, Hans Goverde. De strijd om set vier wordt een echte nagelbijter, maar in de absolute slotfase drukt Puurs nog eens door. Bij 23-24 maakt Goran Isek een einde aan de wedstrijd. Puurs wint de vierde en meteen ook laatste set met 23-25.

Puurs sluit 2018 af met een verdiende overwinning en wipt zo over Lendelede naar de eerste plaats.