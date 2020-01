'Lelijk' bouwproject geselecteerd voor architectuurbeurs

Over smaak kan je niet discussiëren, dat wordt nog maar eens bewezen in Lo-Reninge. Daar staan sinds kort nieuwe sociale huur-en koopwoningen die veel reactie uitlokken.

De meeste inwoners van de Westhoekgemeente vinden ze ronduit lelijk en niet passend in de omgeving. Kenners denken er duidelijk anders over: het Vlaams Architectuurinstituut heeft het bouwproject geselecteerd voor de architectuurbiënnale in Venetië.

Het centrum van Lo is rustig, pittoresk en een beschermd dorpsgezicht. Maar een beetje verder zie je 16 sociale woningen van woonmaatschappij IJzer & Zee. Die zijn niet onbesproken. Ze worden op sociale media zelfs de treurende olifanten genoemd door ‘Ugly Belgian Houses’. Maar nu zijn ze dus ook geselecteerd voor de architectuurbiënnale in Venetië. De burgemeester spreekt zijn mening liever niet uit, maar vindt het wel een hele eer dat het bouwproject van architect Bart Dehaene geselecteerd is voor de architectuurbiënnale.