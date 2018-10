Leko als verdachte verhoord, nacht in de cel

Het federaal parket bevestigt woensdagavond dat ook Club-trainer Ivan Leko als verdachte en niet als getuige verhoord is binnen 'Operatie Zero', het fraudeonderzoek in het Belgisch voetbal. Of hij effectief in verdenking gesteld wordt, wordt donderdag beslist.

Intussen moet Leko wel degelijk de nacht in de cel doorbrengen. Maar zijn advocaat Walter Van Steenbrugghe benadrukt wel dat hij het verhoor perfect doorstaan heeft, op twintig vragen correct geantwoord heeft en wellicht binnenkort opnieuw op het (oefen-)veld zal staan.

De personen die vandaag verhoord zijn in het grootschalige fraudeonderzoek binnen het Belgisch voetbal, zijn allemaal als verdachte, en niet als getuige, verhoord. Dat bevestigt het federaal parket. Dat geldt dus ook voor Ivan Leko.

"Alle personen die vandaag door de politie werden meegenomen, werden van hun vrijheid beroofd. Ze gingen niet vrijwillig mee als getuige", laat het parket weten. Pas donderdag zal de onderzoeksrechter beslissen wie er ook effectief in verdenking wordt gesteld.

Huiszoekingen bij Club, KVK en KVO

Vanmorgen hebben 184 agenten 44 huiszoekingen uitgevoerd bij voetbalclubs in heel het land, onder meer bij Club Brugge, KV Kortrijk en KV Oostende. De drie West-Vlaamse clubs verlenen hun volledige medewerking.

De huiszoekingen passen in een onderzoek van het federaal parket waarbij Mogi Bayat, Dejan Veljkovic, Herman Van Holsbeeck, Ivan Leko en twee scheidsrechters zijn opgepakt. Het is een onderzoek naar fiscale fraude, witwassen en mogelijke matchfixing.

Onderzoek start in 2017

"Sommige spelersmakelaars zouden, onafhankelijk van elkaar, deze verrichtingen opgezet hebben waardoor commissies bij spelerstransfers, verloningen van spelers en trainers, en andere betalingen verborgen worden voor de Belgische overheid en voor andere betrokkenen bij de transacties", klinkt het in het persbericht van het federaal parket.

In dat onderzoek doken vervolgens aanwijzingen op van mogelijke beïnvloeding van wedstrijden in het competitieseizoen 2017-2018, waarop het federaal parket een gerechtelijk onderzoek opende voor criminele organisatie, witwas en private corruptie.

Twee voetbalmakelaars spilfiguren

Mogi Bayat deed zaken met alle grote clubs in de Jupiler League, onder meer met RSC Anderlecht. Vooral met het vorige bestuur en met manager Herman Van Holsbeeck, die ook werd meegenomen voor verhoor, had Bayat een zeer goeie band. In het geval van Bayat zou er geen sprake zijn van mogelijke matchfixing, maar die piste zou wel onderzocht worden waar het Dejan Veljkovic betreft.

Veljkovic komt minder in de belangstelling dan Bayat maar is ook een grote makelaar. Hij plaatste de voorbij jaren vooral spelers bij KV Mechelen en Lokeren maar heeft ook goeie relaties bij andere clubs. Huidig Club Brugge-trainer Ivan Leko, die meegenomen werd voor verhoor, is een goeie relatie van Veljkovic. Topscheidsrechters Bart Vertenten en Sebasien Delferière zouden ook goed bevriend zijn met Veljkovic en het gerecht wil nu hun rol onderzoeken bij eventuele matchfixing.

Club Brugge & Leko

Net als bij heel wat andere clubs ging de huiszoeking op Club Brugge woensdagochtend om 8 uur van start. Rond 13.10 uur was ze afgerond. Het is niet duidelijk of er documenten in beslag werden genomen.

Club Brugge-coach Ivan Leko werd bij hem thuis opgepakt voor verhoor. De ochtendtraining is dus zonder de hoofdtrainer moeten doorgaan. Leko werd bijgestaan door meester Walter Van Steenbrugge, de vaste advocaat van Club.

Livecenter fraudeonderzoek