Lekkerkoeken van Biscuiterie Grillet erkend streekproduct

Eierkoeken, lekkerkoeken, semoele koeken, papkoeken. Het zijn allemaal namen voor een typisch West-Vlaamse (ontbijt)koek. In Midden- en Zuid-West-Vlaanderen is deze zoete, licht gerezen koek al decennialang een vervanger voor de prijzige boterkoeken of het koekenbrood. Ondertussen heeft de lekkerkoek, ook erkend als semoele koek, heel West-Vlaanderen veroverd en is hij zowel in supermarkten als bij bakkers te vinden.

Het recept van Biscuiterie Grillet dateert van het einde van de 19de eeuw. Overgrootvader Karel-Lodewijk Grillet bracht het recept mee uit Zillebeke en specialiseerde zich in wat toen ‘eierkoeken’ werd genoemd. Deze naam mag nu enkel nog gebruikt worden voor koeken waarin eieren in het deeg verwerkt worden.

Label

Drie keer per jaar komt de Beoordelingscommissie streekproducten samen om de Vlaamse erkenningsaanvragen voor traditionele streekproducten te evalueren. Wie een erkenning bekomt, mag het Vlaams erkenningslabel streekproduct.be gebruiken op zijn verpakking en in zijn communicatie. Zo is duidelijk voor de consument dat dit product aan alle erkenningscriteria voldoet en bijgevolg wel degelijk een traditioneel Vlaams streekproduct is. Voor de producent is deze erkenning een hart onder de riem.

De volledige lijst West-Vlaamse streekproducten