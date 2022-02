Lekkere Westen: West-Vlaamse chefs tonen culinaire troeven

West-Vlaams ambassadeur en chocolatier Dominique Persoone is ook van Het Lekkere Westen ambassadeur. "Ik ben fier om deze rol op te nemen, want West-Vlaanderen heeft zich door de jaren heen sterk op de kaart geprofileerd als lekkerste provincie. Onze hedendaagse, gastronomische troeven ontsluiten de culinaire eigenheid van elke regio én hebben internationale allure."

Nieuwe adresjes

Westtoer en Horeca West-Vlaanderen hebben 170 chefs geselecteerd uit Brugge, het Brugse Ommeland, de Kuststreek, de Leiestreek en de Westhoek. Dat zijn 38 nieuwe adressen uit de hele provincie. Ze moeten samen de West-Vlaamse gastronomie voorstellen.

"Het themajaar plaatst ook de streekproducten, unieke cafés, toffe logies en zelfs originele picknicks in de kijker", zegt voorzitter Sabien Lahaye-Battheu van Westtoer. "Het Lekkere Westen is dus een goede reden om de gastronomische schatten van de vier regio's en Brugge te komen ontdekken. Grote en kleine adressen vertellen een uniek verhaal."

Jaar vol activiteiten

Zo presenteren zowat honderd logiesadressen streekontbijten en arrangementen met lokale producten en dranken. Het Lekkere Westen zet ook een reeks authentieke cafés in de kijker en fietsers en wandelaars kunnen op culinaire ontdekking langs verschillende foodroutes. Op de website van Het Lekkere Westen zijn ook verschillende locaties te vinden voor een hoevepicknick. In het najaar staan de West-Vlaamse bierbeleving en de Noordzeegastronomie centraal. In september presenteert Het Lekkere Westen een biermagazine over de West-Vlaamse brouwerijen en hun bieren.