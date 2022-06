Lekkend vat tolueen bij Concordia, even gedacht aan evacuatie

De brandweer heeft in Waregem een tank met 8.000 liter giftige vloeistof moeten overpompen bij een textielbedrijf, na een lek in die tank. Het ging om tolueen, een vluchtig en heel ontvlambaar oplosmiddel dat vaker dient bij het weven en verven van textiel.

Evacuaties bleken uiteindelijk niet nodig maar het overpompen duurde uren. Werknemers van de ochtendploeg konden niet meteen naar huis. Tamara Lavrijsen, Politiezone Gavers: "De lekkende tank is vanop de straat niet zichtbaar. Buiten stellen ze een perimeter in, binnen kan de productie wel doorgaan. In de perimeter staan wel auto’s van werknemers geparkeerd, het personeel dat klaar is met de vroege shift kan niet meteen naar huis vertrekken."

Tegen vier uur vanmiddag was de lekkende tolueentank leeggepompt en was alle gevaar geweken.