Leke in de ban van 'De Stoel'

Wanneer de nieuwe foto op Facebook verschijnt, telt elke seconde. En heel het dorp doet mee. Ruth Vermeersch nam het initiatief voor de gesmaakte actie. Alles begon met enkele stoelen die iemand op het Canadaplein achterliet. "Ik had een berichtje op Facebook geplaatst met de vraag of iemand wist van wie die stoelen waren. Ik kreeg een reactie dat het om sluikstorten zou gaan. Iedereen zei: “Het is een sluikstorter”. En uiteindelijk dacht ik dan op zondagavond, ik zal er iets leuks mee doen met die lelijke stoelen. En dan maandagavond dacht ik, ik ga die stoel ergen zetten. En zo is de bal aan het rollen gegaan."