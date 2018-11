Leie wordt ook in Komen verbreed

Dat betekent concreet dat het enige smalle stuk Leie dat er nog is, in Komen, ook kan verbreed en verdiept worden. Daardoor kunnen er grotere binnenschepen naar Frankrijk varen.

Op vandaag is de Leie in Komen nog zoals 100 jaar geleden. Schepen kunnen er niet kruisen, het water is ondiep. Internationale binnenvaart is onmogelijk. Maar daar komt dus verandering in. De Leie wordt er verbreed en uitgediept. Dat zijn Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk nu overeengekomen.

Vlaanderen voorziet tussen 2014 en 2020 341 miljoen euro om de Leie bevaarbaar te maken voor schepen met 3 lagen containers.