Legoman bouwt vijf jaar aan replica kathedraal

Het heeft bloed, zweet en tranen gekost maar het resultaat mag er zijn. De replica is tot in de kleinste details uitgewerkt. De Lego-kathedraal is gemaakt op schaal 1 op 48 en is 2,7 meter hoog. In totaal zitten er bijna 248.000 lego-blokjes in verwerkt. De bouw ervan heeft alles samen 678 uren geduurd. Dat er zoveel tijd is over gegaan is vooral te wijten aan de dure blokjes, die in stukjes en beetjes zijn aangekocht. Eerder maakte Nick ook al kleinere Lego-versies van het Belfort en de Sint-Maartenskerk van zijn geboortestad Kortrijk.