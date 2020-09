Lego master bouwt Ieperse Lakenhallen na

Dit weekend is 'Lego Master' Corneel Clarys gestart met het nabouwen van de Ieperse Lakenhallen met Belfort in het Yper Museum. Hij wil dit imposante gotische bouwwerk nabouwen in twee weekends.

Corneel raakte in Vlaanderen en Nederland bekend doordat hij met zijn vriend Björn in de finale raakte van het populaire VTM-programma Lego Masters. In dat televisieprogramma bouwde hij telkens in enkele uren tijd diverse uitdagende projecten.

Gemakkelijke keuze

Dit keer werd Corneel uitgedaagd door het Yper Museum om voor zijn geboortestad een bouwwerk te maken dat met de wederopbouw te maken heeft. Dit in het kader van de expo 'herSTELLINGEN'. Zijn keuze was snel gemaakt: hét icoon van Ieper, de Lakenhallen met Belfort.

Volgend weekend afgewerkt

Dit en ook volgend weekend werkt Corneel in het Yper Museum aan zijn uitdaging. Dit weekend kwamen er alvast al heel wat mensen een kijkje nemen. Vele tientallen ouders en grootouders met kinderen zagen hoe de voorgevel van de Lakenhallen al gestalte kreeg.

Een echte timing heeft Corneel niet. Hij hoopt volgend weekend (zondag) klaar te zijn met zijn bouwwerk.