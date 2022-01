Leger springt bij in 3 West-Vlaamse woonzorgcentra

Omdat de omikronvariant van het coronavirus door woonzorgcentra raast, is het ziekteverzuim opgelopen tot 6 procent. Maandag bleven liefst 1.800 personeelsleden door ziekte afwezig. In drie West-Vlaamse woonzorgcentra moest het leger zelfs al bijspringen.

Het leger houdt 1.500 manschappen ter beschikking waarvan 200 medisch geschoolden. In woonzorgcentra in onder meer Brugge, Ichtegem en Hooglede werden al militairen ingezet om te helpen met het bereiden van maaltijden en het vervoeren van bewoners.

Elke dag komen er 30 nieuwe woonzorgcentra met omikronuitbraken bij. "In 29 woonzorgcentra is sprake van heel grote uitbraken met 30 tot 50 bewoners die positief getest hebben", zegt Johan Staes van het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk (Vlozo) aan de krant Het Laatste Nieuws. Het ziekteverloop bij zowel werknemers als bewoners is door de hoge vaccinatiegraad eerder mild.

Om de besmettingen te verminderen dragen medewerkers in woonzorgcentra verplicht een FFP2-masker. Er wordt op aangedrongen dat ook bezoekers dat doen. Personeelsleden die na een hoogrisicocontact terugkeren naar de werkvloer, moeten niet in quarantaine. Ze moeten wel een zelftest doen en een antigeen-sneltest ondergaan op dag 1 en dag 3.

In de eerste golf zette het leger ook al militairen in, onder meer in Dentergem.