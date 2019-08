2000 kilometer verdeeld over 8 ritten waarvan de meeste langer dan 300 kilometer. Dat is de uitdaging waar 87 fietsers vanmorgen aan zijn begonnen in Diksmuide.

Ze willen daarmee – net als 100 jaar geleden - de Omloop van de Slagvelden rijden. De inspiratie komt van Frank Becue uit Diksmuide die over die legendarische éénmalige wielerwedstrijd een boek schreef. De eerste tussenstop in de rit naar Amiens, over 300 km, was vanmorgen in Alveringem.​​ Na Amiens wachten nog Parijs, Bar-le-Duc, Belfort, Straatsburg, Luxemburg en Brussel. Op 30 augustus ligt de eindstreep in Oosteeklo. Twee jaar terug zijn 4 mensen daar met de organisatie gestart.