Lege boot gevonden voor kust, parket vreest voor aangespoelde lichamen

Dertig kilometer voor de kust van Oostende is gisteren opnieuw een grote, lege boot teruggevonden, samen met een zevental zwemvesten. Het parket vreest dat er binnenkort dode lichamen van drenkelingen zullen aanspoelen aan onze kust.

Gisteren kregen onze kustreddingsdiensten een oproep over een 8 meter lange boot in de buurt van het windmolenpark, op zo'n dertig kilometer voor de kust van Oostende. Toen zij ter plaatse gingen, vonden ze enkel nog de lege boot en een zevental zwemvesten, maar geen mensen in nood. Vermoedelijk ging het om vluchtelingen die de oversteek probeerden te maken naar Groot-Brittannië.

De reddingsboot R6-Orka bracht het gevonden materiaal zaterdagnamiddag terug aan wal in Oostende (zie beelden).

Vorige week zijn al zeven andere lege boten aangetroffen op zee. Het parket vreest dat er binnenkort dode lichamen van drenkelingen aanspoelen aan onze kust.

