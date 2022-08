"Leg spaarbekkens in natuurgebied tegen droogte"

De afgelopen julimaand was één van de droogste ooit. En veel regen zit er ook niet meteen aan te komen. De grond is kurkdroog, en het grondwaterpeil blijft verder zakken. Weerman Tom Dutoit uit Izegem pleit daarom voor meer structurele maatregelen om regenwater op te slaan.

"Ik hou de statistieken bij en kom tot de vaststelling dat wij een tekort hebben van 250 liter per vierkante meter gemiddeld per vierkante meter voor West-Vlaanderen. Dat zijn 25 emmers. Dat is veel", zegt weerman Tom Dutoit uit Izegem.

Spaarbekkens in natuurgebied?

Meten is weten en dat geldt zeker voor weerman Tom Dutoit. De voorbije julimaand was de op één na droogste sinds het begin van de waarnemingen. Intussen blijft ook het grondwaterpeil zakken. In het verleden ging alle aandacht naar het snel afvoeren van regenwater. Nu krijgen we de rekening gepresenteerd.

"In West-Vlaanderen hebben we voldoende open plaatsen en mooie natuurgebieden waar we iets kunnen doen. Persoonlijk vind ik: je doet niets af van een natuurgebied als je beslist om daar een spaarbekken aan te leggen. Dat komt de natuur ten goede."

"Meer aandacht voor het weerbericht"

Een structurele oplossing is één zaak. Maar voor veel mensen is de droogte en de wateroverlast nog altijd een ver-van-hun-bed-show. Daarom moet het weerbericht een groter onderdeel worden van de dagelijkse nieuwsberichten, vindt Tom.

"We mogen er niet te licht overgaan. Het weerbericht hangt zowat op het einde van een radio- of een televisieblok en dan snel naar de reclame. Gebruik dat om wat meer info te geven en niet: dat was het en dat wordt het morgen en overmorgen en veel succes nog. We zitten nu eenmaal met klimatologische problemen", zegt Tom Dutoit.

Als weerman helpt Tom onder meer grote bedrijven en organisatoren van evenementen bij de opmaak van hun planning.