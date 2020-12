Leg eens een boom... onder de kerstboom

Meer bomen in Vlaanderen, dat is de doelstelling van de vzw Plant-een-bos. De vzw koopt stukjes grond in Vlaanderen waarop er een bos kan komen. Vervolgens ontwerpen ze dan een invulling, waar biodiversiteit en natuurwaarde vooropstaat. Iedereen kan het planten van een boom op het perceel financieren.

Smokkelbos

En dat is wat nu ook in Rekkem gebeurt, bij Menen. De vzw Plant-een-bos heeft er een perceel gekocht op de hoek van de Waterstraat en de Vierwegenstraat. Daar moet vanaf eind volgend jaar het Smokkelbos komen dat zowat 5.000 m² groot zal zijn. Voor wie geïnteresseerd is: een stukje grond waarop een boom wordt geplant, is 4 m² groot en kost 35 euro. Meer info vind je op: www.planteenbos.be