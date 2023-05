Leffinge Leuren lost eerste namen

Het festival zorgt jaarlijks voor een mengeling van concerten en dj's, maar ook animatie op de markt, in Zaal en Café De Zwerver en in en rond de kerk van Leffinge. De affiche is een mix van bands en artiesten uit verschillende landen. Zo staan er vier Britse bands op het programma met King Hannah, Hotel lux, Bar Italia en Deadletter.

Uit de Verenigde Staten komen Runnner, The Muckers en Macie Stewart. Verder staan ook de Australische artiesten Sunfruits, Aborted Tortoise en Ghoulies op de affiche.

Met Peuk en Bolis Pupul staan er voorlopig twee Belgen in de line-up. Ook de Malinese Tamikrest en MC Yallah uit Kenia zijn van de partij.

Vanuit Nederland komt ook Tramhuis naa Leffingeleuren. De 46ste editie van Leffingeleuren vindt plaats op 15, 16 en 17 september.