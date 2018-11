Leeuwen waken opnieuw over Menenpoort

Ze werden maandag officieel ingehuldigd. Een 700-tal genodigden en vooral Ieperlingen woonden de inhuldiging bij.

De originele beelden kennen een lange voorgeschiedenis. Het gaat om twee stenen leeuwen die het schild van Ieper vasthouden en die oorspronkelijk in 1822 aan de Lakenhalle werden geplaatst. Halfweg de negentiende eeuw verhuisden ze naar de oude Menenpoort. Na de Eerste Wereldoorlog, die de Menenpoort in puin had herschapen, werden de leeuwen gerecupereerd en in 1936 aan Australië geschonken waar ze de onbekende soldaat bewaken aan het Australian War Memorial in Canberra.

De leeuwen zijn belangrijk voor Australië. Voor veel frontsoldaten waren de leeuwen het laatste dat ze zagen als ze via de Menenstraat richting het slagveld trokken. Vorig jaar keerden ze tijdelijk terug in het kader van de herdenking. Ze bleven er tot eind november vorig jaar.

Emoties

De terugkeer maakte heel wat emoties los bij de Ieperlingen. Kort later besliste Australië om twee replica's te maken en die werden maandag ingehuldigd in aanwezig van vele Ieperlingen, het stadsbestuur, een delegatie van de Australische overheid en het Australian War Memorial, de Commonwealth War Graves Commission en de Last Post Association. Onder meer Australisch minister van Defensie Tobias Ellwood nam het woord en drukte zijn dankbaarheid uit.

Ook burgemeester Jan Durnez toonde zijn erkentelijkheid en was blij dat de leeuwen terug thuis zijn. Voor hem zijn dit nu de originele leeuwen. "En die zullen hier heel lang staan", aldus Durnez.

De leeuwen werden gemaakt door Monument Vandekerckhove uit Ingelmunster op basis van 3D-scans. Samen wegen ze zo'n 2,4 ton. Ze staan op de sokkels die vorig jaar al gebruikt werden.