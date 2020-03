Lees hier het antwoord op de meest gestelde vragen over het coronavirus

Gisteren konden jullie via de story's op onze Instagrampagina jullie vragen kwijt over het coronavirus. Hieronder vatten we de antwoorden op de meest gestelde vragen voor jou samen.

Wat zijn de symptomen?

Heel wat symptomen zijn dezelfde als die van een gewone griep. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft een voorlopige inventarisatie van de meest voorkomende symptomen gemaakt, gebaseerd op 55.924 Chinese patiënten: de meest voorkomende symptomen zijn koorts (88 procent) en droge hoest (68 procent) gevolgd door vermoeidheid (38 procent), slijm ophoesten (33 procent) en benauwdheid (19 procent).

Hoe raak je besmet en hoe kan je jezelf beschermen?

Het virus wordt overgedragen via kleine druppeltjes die de lucht in gelanceerd worden als een besmet persoon bijvoorbeeld hoest of niest. Als je die druppeltjes aanraakt of inademt, kan je dus besmet raken.



Je kan jezelf er tegen beschermen door voldoende je handen te wassen met water en zeep en contact met anderen te vermijden. Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog. Bij een begroeting geef je geen hand, kus of omhelzing. Hou zeker 1 meter afstand tussen jezelf en anderen en raak je gezicht zo min mogelijk aan.

Wanneer zal het coronavirus voorbij zijn?

Dat is heel moeilijk in te schatten omdat het een nieuw virus is. Het kan zijn dat het coronavirus tegen de zomer stilaan verdwijnt. Maar het kan ook zijn dat het de volgende winter opnieuw opduikt. Experten denken dat het coronavirus tegen midden of eind mei zal weg zijn.

Als je genezen bent van het coronavirus, kan je dan nog eens besmet worden?

Je kan niet twee keer met hetzelfde coronavirus besmet geraken. Je kan wel hervallen, maar dat betekent dat je de eerste keer te snel genezen bent verklaard.

Wat als we allemaal economisch werkloos zijn?

Ondernemers

Getroffen ondernemingen kunnen uitstel van betaling aanvragen bij de fiscus. Deze steunmaatregelen moeten financiële ademruimte geven en ondernemingen toelaten hun tijdelijke financiële moeilijkheden te overbruggen. Zo zal het mogelijk zijn uitstel van betaling te vragen voor bedrijfsvoorheffing, btw, personenbelasting, vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting.

Arbeiders

Als werknemer ontvang je tijdens je tijdelijke werkloosheid normaal gezien 65% van je gemiddeld geplafonneerd loon (geplafonneerd op EUR 2.754,76 per maand). Er wordt op de uitkering een bedrijfsvoorheffing ingehouden van 26,75%. Tot 30 juni 2020 wordt het bedrag van de uitkering verhoogd tot 70% van het gemiddeld geplafonneerd loon.