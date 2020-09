Leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs loopt vlotter

Na de vele klachten over te lange ritten en uren op de bus zitten, is één en ander bijgestuurd. Leerlingen van het buitengewoon onderwijs zitten elke dag urenlang op de bus. De corona dienstregeling was niet langer houdbaar. Een tienjarig meisje uit Staden, dat school loopt in Torhout, zat bijna 5 uur per op de bus. Nu nog twee uur. "We zijn heel blij dat we terug naar de oorspronkelijke regeling zijn kunnen gaan," zegt directeur Kurt Bisschop van De Torretjes in Torhout. "Dat betekent dat we leerlingen van het buitengewoon secundair en lager onderwijs samen kunnen plaatsen op de bus, waardoor onze ritten toch heel sterk inkorten. Waar we vroeger vier bussen hadden om al onze regio’s aan te doen, hebben we nu weer zeven bussen om de rondritten te doen en dat scheelt een pak in tijd".

Extra centen

Vlaanderen heeft twee miljoen euro voor vrijgemaakt om het busvervoer van leerlingen in het buitengewoon onderwijs beter te kunnen organiseren. Daardoor zal Torhout nu ook een achtste bus kunnen inzetten. Maar de aanpassing van het coronadraaiboek voor het leerlingenvervoer heeft wat tijd gekost. Er loopt ook nog een pilootproject in Roeselare, Tielt, Torhout om de verste leerlingen met minibusjes op te halen.

Bekijk ook: