En dat naar aanleiding van de Youca Action Day, de vroegere Zuiddag. Werkgevers betalen 50 euro om een Zuiddagleerling van zijn of haar droomjob te laten proeven. Het geld dat de leerlingen verdienen gaat dit jaar naar een ontwikkelingsproject in Equador, dat daar de genderongelijkheid bij tienermeisjes wil aanpakken. Ook op onze nieuwsredactie kwamen er vandaag twee jonge werkkrachten aan. Ze hadden een afspraak bij een chocolatier in Roeselare.