Leerlingen VTI Brugge helpen Fort Napoleon restaureren

De restauratiewerken aan het Fort Napoleon in Oostende zijn volop bezig. Group Monument uit Ingelmunster dat de werken uitvoert, krijgt deze week hulp van een aantal leerlingen van het VTI in Brugge.

Het gaat om vier leerlingen van het 7de jaar restauratie-bouw die mogen proeven van het échte werk. "Normaal zitten we altijd op school, maar hier is het realiteit. Ons werk blijft hier ook staan. Je kan het later ook nog zien en vertellen dat je hieraan geholpen hebt", legt leerling Keanu Roelandts uit. Het VTI in Brugge is de enige school die de opleiding aanbiedt, maar na volgend schooljaar verdwijnt die ook daar om deel uit te maken van het hoger onderwijs.

"Een spijtige beslissing", vindt campusdirecteur Julie Houwen. "Ze missen mogelijk het praktische component dat wij heel goed kunnen aanbieden. We hebben aparte praktijkruimtes, geschoolde leerkrachten, en dat is in de hogeschool mogelijk nog niet zo."

"Veel mooie projecten"

Leerlingen zijn hoe dan ook zeker van een job in de sector. "We hebben er alle baat bij om die studenten onze werven te tonen. Op die manier zien ze dat het toch een interessante job is, en dat je heel veel variëteit hebt in veel mooie projecten", vertelt Sander Hollevoet van Group Monument.