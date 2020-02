Leerlingen strijden voor titel Junior Maître

Leerlingen van negen hotelscholen nemen het vandaag tegen elkaar op tijdens de wedstrijd Georges Samain in hotelschool Ter Groene Poorte in Brugge.

De titel Junior Maître d’Hôtel of Belgium is de hoogste titel binnen het zaalmeesterschap. De competitie bestaat uit een schriftelijke, mondelinge en praktische proef. Op het einde van de middag weten we wie Julie Diddens, de winnares van 2019, mag opvolgen.

De vakjury bestaat uit 17 juryleden die de absolute top zijn in hun vak. Onder meer Serge Sierens (maître Hof van Cleve ***), Thierry Jacques (maître Comme Chez Soi **) en Dries Corneillie (maître De Jonkman **) tekenen present.

Er nemen ook leerlingen deel van hotel- en toerismeschool Spermalie, hotelschool Ter Duinen en Ter Groene Poorte.