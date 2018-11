Leerlingen Spermalie winnen culinaire wedstrijd

Dat gebeurt voor het tweede jaar op rij. De wedstrijd is een initiatief van de gastronomische vereniging “Les Disciples Escoffier Benelux”, met als juryvoorzitter Peter Goossens. Enkel jongeren tussen 19 en 23 jaar mogen daaraan deelnemen.

Het thema voor de wedstrijd was dit jaar zalm in een koude en warme bereiding. Cédric Borgonjon en Thibo Bomberna van Hotel- en Toerismeschool Spermalie in Brugge wonnen de wedstrijd. Ze werden hierbij gecoacht door hun leraar Peter Keirsbilck. De winnaars mogen begin maart deelnemen aan de internationale finale in het Franse Bordeaux.