Leerlingen Sancta Maria omarmen bedreigde school

Volgens het bestuur van de scholengroep KSO Tielt-Ruiselede is de school versleten en daalt het aantal leerlingen. Maar daartegen is veel protest, zowel van de 152 leerlingen en hun ouders, als van leerkrachten. Die vinden dat ze buitenspel zijn gezet bij de beslissing en dat er geen inspraak of overleg was. De ouderraad heeft intussen een klacht ingediend bij de commissie Zorgvuldig Bestuur. Die is ontvankelijk verklaard. Om 16 maart mag het oudercomité toelichting geven in Brussel.

Om hun ongenoegen kracht bij te zetten hebben de leerlingen vanmiddag een menselijke ketting gevormd rond hun schoolgebouw dat ze dus letterlijk "omarmd" hebben.

Lees ook: