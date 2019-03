Leerlingen leren alleenstaanden en senioren klussen

Vandaag stond een cursus eerste hulp bij autopech op het programma, in het VTI van Ieper. Hoe pomp je een band op, hoe controleer je het oliepeil? Best interessant, zeggen de cursisten. Ann Reynaert - Cursist: “Als je alleen als vrouw op baan bent, dan weet je niet altijd wat er moet gebeuren. Maar ik wil altijd eerst proberen om mezelf te verhelpen voor ik de pechdiensten bel. Daarom volg ik deze cursus.”

Gisteren was er een kluscursus sanitair, en volgende week komen ook houtbewerking en elektriciteit aan bod. Opvallend: de lesgevers zijn leerlingen van de twee technische scholen in Ieper: Het KTA en het VTI. Gilles Desot – Leerling VTI: “ Het is eens iets anders. Als we mensen kunnen helpen, dan doen we dat graag.”