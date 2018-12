Leerlingen KTA dreigen met aanslag op nieuwkomers

In een OKAN-klas worden anderstalige nieuwkomers opgevangen. Het was één van de leerlingen zelf die naar de schooldirectie stapte nadat hij op het matje geroepen was omdat hij zich bezondigd had aan racistische uitlatingen. In de chatgroep dreigden zijn medeleerlingen , die zich de rechtse alliantie van het KTA noemen hebben ook foto's van hen gepost in soldatenoutfit met oorlogswapens.

Politie

De school neemt de zaak ernstig en heeft de politie op de hoogte gebracht. De jongens werden verhoord en bij een van hen werd een huiszoeking gedaan. Daarbij werden wapens gevonden en legerkleding. Zijn vader is een verzamelaar van wapens en heeft de ­nodige vergunningen. De school beraadt zich nog over welke sancties ze tegen de leerlingen nemen.