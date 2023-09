Leerlingen brengen Ensor tot leven op het strand

De Baden van Oostende is maar een van de meer dan 26 Ensor-taferelen. Het werk toont een stranddag waarin mensen zich laten zien in al hun diversiteit, en dat beelden de kinderen vandaag ook uit op het strand. "We hebben het schilderij een heel goed bekeken met de kinderen en we zijn dan aan de slag gegaan. We hebben ook zelf de t-shirts gemaakt met de rode en de blauwe strepen", vertellen Remie Laurens en Camille Depreytere van Vrije Basisschool Zandvoorde.

Venetiaanse Gaanderijen

Van de tableau vivants maken ze foto's, en die zullen in maart en april in de Venetiaanse Gaanderijen hangen. Het is een unieke manier om de leerlingen kennis te laten maken met de schilder James Ensor.