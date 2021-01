Naast Houthulst worden vandaag en morgen ook alle leerlingen en medewerkers van de basisscholen in Diksmuide en Lo-Reninge getest, maar de vrije basisschool in Westouter in Heuvelland was vanmorgen het eerst aan de beurt.

Wat vreemd misschien, want Westouter ligt toch niet meteen in de buurt van Houthulst. Maar er is een link met één van de ouders die in Houthulst werkt. De basisschool in Westouter zit in het oog van de storm, nadat ze het voorbije jaar nochtans gespaard zijn gebleven van corona. Nu zitten twee klassen en twee leerkrachten in quarantaine, ook zij ondergaan vanmorgen een test en gaan dan weer naar huis.’t Is nu wachten op het resultaat.