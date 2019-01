Leerlingen Athenaschool spijbelen voor het klimaat

In Kortrijk komen alle leerlingen van de middelbare school Athena Pottelberg morgen op straat. Ze ruilen dan de lessen voor een optocht door de stad, om aandacht te vragen voor het klimaat.

Het initiatief komt van twee leerlingen, Amber Roelstraete en Ode Carron, uit het vijfde en zesde jaar. Samen met bijna 500 medeleerlingen trekken zij na de speeltijd van 10 uur in stoet naar de Leieboorden. Onderweg houden ze ook halt aan het stadhuis om er te spreken met de burgemeester en enkele schepenen. Ze willen onder meer dat Kortrijk nog meer en betere fietspaden aanlegt. Betere fietspaden betekent meer fietsers, zeggen ze. Ze roepen ook iedereen op om minstens één keer per week vegetarisch te eten.

Amber en Ode laten zich inspireren door twee studentes uit Antwerpen, die alle Vlaamse leerlingen oproepen om elke donderdag te spijbelen en in Brussel te gaan betogen voor de klimaatzaak. Boegbeeld wereldwijd is de Zweedse Greta Thunberg, een meisje van 16 dat dagenlang niet naar school ging maar met een spandoek aan het parlement in Stockholm post vatte.

En ook al zal er morgen twee lesuren gespijbeld worden, toch steunen ook de directie en de leerkrachten van Athena Pottelberg de actie volop.