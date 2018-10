Leerkrachten willen overleg over schoolhervorming Veurne

De meerderheid van de leerkrachten van het College in Veurne zijn niet te spreken over de hervormingsplannen in het College, het Annuntiata Instituut en het VTI.

Ze schreven hierover een open brief. De leerkrachten zijn niet tegen de hervormingen, maar zijn vooral boos omdat elke vorm van overleg en inspraak ontbreekt. Het schoolbestuur kiest voor een brede eerste graad in het Annuntiatia. Daar zouden de eerste en tweedejaars van de drie scholen les krijgen. Die locatie heeft nadelen en dus stellen ze voor om die brede eerste graad in te voeren in de drie scholen.

De plannen hebben ook invloed op de tweede en derde graad. De briefschrijvers willen dat het schoolbestuur de hervormingen uitstelt en eerst overlegt met de ouders, de leerkrachten en de leerlingen.