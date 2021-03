De leerkrachten van het Sint-Andreasinstituut in Brugge vragen het stadsbestuur of ze niet tijdelijk kunnen verhuizen naar woonzorgcentrum Minnewater. Dat zal over 2 jaar leeg staan.

Er is al langer onrust over de toekomst het Sint-Andreasinstituut in Brugge. Op de site van de huidige school komt het nieuwe museum Brusk en de school verhuist naar een nieuwbouw op een andere locatie in de stad. Maar die nieuwe school zal pas later klaar zijn. De stad beloofde eerder al om naar een tijdelijke oplossing te zoeken, de leerkrachten stellen nu dus zelf het woonzorgcentrum voor.