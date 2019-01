Leerkrachten eisen ontslag Barnum-directeur

De Nieuwe Groote Stooringhe, dat is een actiegroep op Facebook die zich verzet tegen een grote hervorming van het katholieke middelbare scholenlandschap in Roeselare, eist het onmiddellijke ontslag van Serge Verlinde, de directeur van Barnum.

De vraag tot ontslag komt er na een personeelsvergadering. Daar konden leerkrachten van Barnum en VISO zich uitspreken over een toekomstige samenwerking tussen de twee scholen. Barnum in de Stokerijstraat organiseert ondermeer de ASO-richtingen Latijn, Grieks en moderne wetenschappen. Het VISO richt zich dan weer op technische richtingen en beroepsonderwijs in de zachte sector.

4 scenario's

Leerkrachten kregen vier mogelijke scenario's voorgeschoteld voor een samenwerking VISO-Barnum: Geen samenwerking, het delen van schoolgebouwen, een gemeenschappelijke eerste graad of een volledige samensmelting. Er konden punten van 1 tot 3 worden uitgedeeld, maar niet op het eerste scenario. ‘Puur bedrog’, zegt De Nieuwe Groote Stooringhe.

Volgens het overkoepelende schoolbestuur is een samensmelting van het VISO en Barnum noodzakelijk om de nodige centen los te weken bij de overheid. Bovendien staan in Barnum enkele schoolgebouwen leeg, terwijl de bouw van een gloednieuwe VISO-campus al gauw 1,7 miljoen euro duurder zou uitvallen. Dat komt omdat de aankoop van nieuwe gronden noodzakelijk is.

‘Ontslag, of Roeselare zal opnieuw branden'

Directeur Serge Verlinde van Barnum wordt in de open brief vergeleken met Joseph Kabila. De Groote Stooringhe spreekt over ‘schijnparticipatie’, waarbij de scholengroep koste wat het kost haar visie wil doordrukken, zonder inspraak. “Dit soort van "inspraak" tart werkelijk elke verbeelding. Wij eisen het onmiddellijke opstappen van directeur Verlinde! Roeselare zal branden als die man nog een dag langer op post blijft. Er zijn grenzen aan het kleineren van leerkrachten!", aldus nog De Groote Stooringhe.

Al ruim anderhalf jaar onrust en burn-outs

De plannen voor de hertekening van het onderwijslandschap binnen de scholengroep Sint-Michiel zorgen al sinds juni 2017 voor onrust. Honderden scholieren en leerkrachten kwamen al meerdere keren op straat om te protesteren. In oktober vorig jaar kwam burgemeester Kris Declercq nog op het voorplan om de gemoederen te bedaren. Het hele scholenplan werd opgeborgen, maar achter de schermen blijft het hervormingsspook dus nog altijd rondwaren.

Volgens de actiegroep probeert het overkoepelende schoolbestuur toch haar hervormingsstempel door te drukken. Enige kritiek of inspraak van leerkrachten wordt daarbij niet geduld. Een pak leerkrachten zou intussen thuiszitten omdat ze het slachtoffer zijn geworden van een burn-out. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Lees hier de open brief van de actiegroep: