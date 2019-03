Leerkrachte ontslaan na oververhitte discussie

Donderdagmorgen ontaarde een discussie tussen een allochtone leerling uit het beroepsvoorbereidend leerjaar en een leerkrachte van de Roeselaarse burgerschool in een ware scheldpartij. In het geluidsfragment is duidelijk te horen dat de vrouw het gemunt heeft op de godsdienst van de 13-jarige jongen. “Jouw godsdienst is alles hé. Wat ga je later doen? Een bom laten ontploffen en ‘Allahu Akbar’ zeggen”, snauwde de 23-jarige vrouw na enkele verwijten van de jongen aan haar adres.

De leerling in kwestie werd voor een dag geschorst en de school besloot ook de leerkrachte te ontslaan.