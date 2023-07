Leerkracht uit Blankenberge blijft in de cel voor grooming

Het eerste onderzoek zou van start gegaan zijn na geruchten over een relatie die een leerkracht van Sint-Jozef Sint-Pieter in Blankenberge zou hebben gehad met een leerlinge. Ondertussen kwam aan het licht dat T.L. (27) uit Bredene de afgelopen jaren ook seksuele betrekkingen zou hebben gehad met andere leerlingen. Het jongste meisje zou amper 14 jaar oud geweest zijn. De verdachte stapte op 17 mei uiteindelijk zelf naar de politie. Na verhoor werd hij door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van zedenfeiten. L. zit nog steeds in voorhechtenis.

Online grensoverschrijdend gedrag

Naar aanleiding van die zaak dook vrij snel nieuwe informatie op over een ander personeelslid. De leerkracht zou online mogelijk grensoverschrijdend gedrag gesteld hebben tegenover minderjarigen. De slachtoffers zouden in dit geval echter geen leerlingen van de school zijn. Op basis van die informatie besliste de school om een interne tuchtprocedure op te starten. In dat kader werd hij net als L. preventief geschorst.

Gerechtspsychiater

Bovendien werd ook tegen de tweede leerkracht een gerechtelijk onderzoek geopend. M.C. werd op donderdag 1 juni voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die besliste om de dertiger aan te houden op verdenking van aanzetten tot ontucht en grooming. De raadkamer in Brugge oordeelde dinsdagochtend dat hij in het belang van het onderzoek minstens een maand langer in de gevangenis moet blijven. In het dossier werd begin juni al een gerechtspsychiater aangesteld, maar volgens meester Dirk Vandamme werd zijn cliënt voorlopig nog niet onderzocht door de deskundige.