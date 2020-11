Wist je dat de laatste soldaat van de Eerste Wereldoorlog die in Kortrijk begraven ligt, niet sneuvelde door het oorlogsgeweld maar werd vermoord? Leerkracht Kevin Breyne schreef er een boek over.

Het lichaam van Barend De Vries, een Zuid-Afrikaanse soldaat, werd in 1919 uit de Leie gehaald met een zware steen aan zijn voeten gebonden. Hij was een werksoldaat van 21 jaar die munitie opruimde in Bissegem. Maar het motief voor de moord was een liefdesdrama.

Het boek vertelt het volledige verhaal en brengt ons ook tot in Noord-Frankrijk waar het graf van de moordenaars is.