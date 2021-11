Leerkracht houdt warm pleidooi voor mondmaskervrije kinderen

Hij uit zijn ongenoegen in een brief aan Vlaams Minister van onderwijs Ben Weyts. Zelf geeft Dieter les in het zesde leerjaar. Hij vindt dat zijn leerlingen niet moeten boeten voor de vrijheid die volwassenen wel krijgen, dankzij het Corona Safe Ticket.

"Oud genoeg voor masker, te jong voor vaccinatie"

"Als we zien wat er allemaal mag bij de volwassenen, zij hebben een COVID-pas. En dan zie je tien- en elfjarigen die van ’s morgens tot 's avonds met een mondmasker aanzitten. Ze zijn net oud genoeg om een mondmasker te gebruiken, maar ze zijn nog te jong voor een vaccinatie," zegt hij. "In een lagere school bouw je band op met kinderen, het is hun tweede thuis. Je gaat dicht bij hen, een schouderklopje. Een school is geen leerfabriek waar je vooraan alles erin pompt. Dat lukt niet achter façade met een masker."

Dieter heeft de brief opgemaakt met hulp van een collega-leerkracht. Hij is met opzet niet gepost op sociale media, omdat hij niet wil polariseren. Of minister Weyts er iets mee zal doen, dat is maar de vraag…