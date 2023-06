Leerkracht en leerlingen schrijven samen roman over onderwijs

In Oostende hebben 120 leerlingen én een leerkracht samen een roman geschreven en hij is ook echt gepubliceerd. Het boek 'Net niet Kinderen' gaat over de crisis in het onderwijs.

Met het boek willen de leerlingen hun stem laten horen en hun mening geven over de huidige crisis in het onderwijs. Het boek gaat dan ook geen enkel taboe uit de weg. Faalangst en prestatiedrang vormen de rode draad. "Er is een heel vreemde paradox. Wij horen niets anders dat de lat zakt en dat het altijd maar makkelijker wordt. Daarentegen zien we steeds meer leerlingen met faalangst en prestatiedruk. Dat is een crisissituatie en die vraag is echt de motor van het boek", legt auteur en leerkracht Kathelijn Vervarcke uit.

Na de voorstelling trekken de leerlingen mét hun boek en mét hun kritiek naar Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. Ze willen hem verrassend eenvoudige tips meegeven over wat dringend beter moet.