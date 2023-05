Leerkracht (27) in de cel voor zedenfeiten met leerlingen

De geruchten deden al een tijdje de ronde. Een 27-jarige leraar aardrijkskunde en wiskunde zou niet alleen een relatie hebben met een leerling uit het zesde middelbaar, maar ook nog met twee andere meisjes, het jongste amper 14. De man uit Bredene is zelf naar de politie gestapt, dat bevestigt zijn advocaat Bert Bleyaert, advocaat: "Hij heeft zich woensdagochtend zelf bij de politie van Blankenberge aangegeven en heeft een verklaring afgelegd. Op de inhoud daarvan, ga ik voorlopig niet in. Maar hij beseft dat het om ernstige feiten gaat."

De leerkracht is al zes jaar actief op de Sint-Jozef Sint-Pieter school en genoot een goede reputatie. De school was op de hoogte van de geruchten, maar het is moeilijk om iemand te schorsen of op non-actief te plaatsen, zegt de directeur.

De school wacht nu het verdere onderzoek van politie en gerecht af. De man is aangehouden door de onderzoeksrechter, en zit in de cel. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer.