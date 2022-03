Leegstand winkels Kortrijk daalt

De winkelleegstand in Kortrijk is het laatste jaar gedaald van 13 naar 12 procent. Ze is daarmee de enige West-Vlaamse centrumstad waar het aantal lege handelspanden naar beneden gaat. In de gehele provincie blijft de leegstand op hetzelfde niveau als in 2021.

Ondanks de coronacrisis zie je in het Kortrijks straatbeeld dus minder leegstaande winkels. Dat blijkt uit cijfers van begin dit jaar die onderzoeksbureau Locatus vrijgaf. De trend is zowel in de buitenwijken als in de binnenstad te zien. "Dit weerspiegelt goed het gevoel dat in onze stad heerste tijdens de coronaperiode", zegt schepen van Economie Wouter Allijns. "Met het stadsbestuur hebben we hard gewerkt om onze lokale economie te ondersteunen en deze cijfers tonen voor mij aan dat we daar succesvol in zijn geweest."

Brugge blijft met een leegstand van 9 procent wel de beste leerling van West-Vlaanderen.