Leegstaand winkelpand gekraakt in Ieper: "er liggen uitwerpselen en matrassen"

In de Boterstraat in Ieper, een drukke winkelstraat vlak bij de Grote Markt, is een leegstand winkelpand gekraakt.

Er zijn onder meer matrassen en kledij gevonden. Het is gemeenteraadslid Peter De Groote van CD&V die de zaak aan het licht brengt. Volgens hem toont dit hoe groot het probleem van de leegstand is in Ieper. Het stadsbestuur bekijkt wat ze er aan kan doen.

"Deur gaat automatisch open"

"Als je passeert, de deur gaat automatisch open. Het trekt ook mensen aan om naar binnen te gaan, zeker 's avonds of 's avonds laat. En je hebt dan mensen die geen slaapplaats hebben en die gaan dan een plaats gaan zoeken in zo'n pand en proberen zo'n pand te kraken", klinkt het.

"Er liggen uitwerpselen, er liggen matrassen, er ligt kledij, ze hebben een vuurtje proberen te maken. Het is echt onveilig voor de buurt, onveilig voor de panden er naast. Er is brandgevaar. Het is iets dat we moeten tegenhouden en zo snel mogelijk actie ondernemen", aldus Peter De Groote van CD&V Ieper.

De politie stelde vanmorgen vast dat het pand is gekraakt. De burgemeester is op de hoogte en onderneemt actie.

Volgens CD&V heeft de kraak alles te maken met de leegstand van handelspanden in Ieper. Zo'n 11 procent van de handelspanden staat momenteel leeg.