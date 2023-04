LED-verlichting voor Ieperse belforttoren

De stad Ieper zet haar belforttoren in de kijker met nieuwe verlichting. De nieuwe LED-verlichting is duurzaam en licht het gebouw mooi op als het donker is.

Het historisch gebouw, dat werelderfgoed is en al sinds eind 2020 gerestaureerd wordt, kreeg nieuwe lampen. Het gaat om LED-verlichting, wat niet enkel duurzamer is dan de vroegere gloeilampen. Het iconische gebouw wordt nu ook mooier verlicht 's avonds.



De restauratiewerken aan het belfort bestonden onder meer uit het verwijderen van de oude lichten. De technische dienst keek ondertussen uit naar nieuwe en meer duurzame oplossing. En die is nu gerealiseerd.



Ondertussen blijft de restauratie van het belfort verder gaan. Als alles volgens plan verloopt, zal dit nog duren tot in 2026.