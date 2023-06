LED-lichten voor veiliger fietspad in Brugge

Aan de Pathoekeweg in Brugge worden bestuurders met LED-lichten gewaarschuwd als een fietser de rijweg kruist. Die lichten zitten in de grond.

Het systeem mét camera's kost 25.000 euro en moet ongevallen met fietsers voorkomen. In Nederland bestaat het al langer, bij ons is het nieuw. Al hebben ze het in Wevelgem wel al voor voetgangers. Overdag, niet zo eenvoudig te zien, maar telkens een fietser door deze warmtecamera gedetecteerd wordt, gaan de LED-lichten in de grond flitsen.

Burgemeester Dirk De fauw: "We staan op het kruispunt van de Pathoekeweg en de Jacob van Arteveldestraat. Een heel druk kruispunt met een dubbelzijdig fietspad. Hier kunnen fietsers verrast worden en we willen eigenlijk de wagens waarschuwen dat zij voorrang moeten verlenen. Daarom hebben we hier en heel nieuw systeem een primeur voor Vlaanderen geïnstalleerd."

Primeur voor België

"Dit is de eerste fietsoversteekplaats in België waarbij we met thermische camera's de fietsers detecteren die komen aanrijden en dan attenderen we met felle LED-lampen in de wagen dat er een fietser aan het oversteken is", zegt Stan De Lie, ontwerper bij TrafficCare.

In Nederland staan er al 170 dergelijke installaties. In Wevelgem zijn er al voor voetgangers. Maar voor fietsers blijft het hier hoe dan ook echt wel uitkijken.

"Ja, het is hier wel gevaarlijk. Auto's rijden tot halverwege het fietspad om te kijken of ze kunnen oversteken. Veel vrachtverkeer ook en er wordt ook rap gereden", zegt fietster Anne Demeester.

De LED-lichten zijn goed zichtbaar en op donkere regenachtige avonden in de winter wordt dit systeem wellicht nog performanter.